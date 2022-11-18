В Ташкенте стартует III сезон Uzbekistan Fashion Week-Digital

В столице с 18 по 20 ноября 2022 года в Hyatt Regency Tashkent будет проходить III сезон Uzbekistan Fashion Week-Digital, с использованием последних достижений информационных технологий.

Uzbekistan Fashion Week — это творческий проект международного масштаба, который дает уникальную возможность продемонстрировать как профессиональным, так и молодым дизайнерам свои коллекции. В этом сезоне зрители увидят симбиоз моды и digital-технологий, где будут стерты все границы между технологиями и реальностью.

18 ноября пройдут уникальные лекции для молодых дизайнеров. Первая на прямом включении из Милана, будет посвящена цифровизации моды. Вторая сессия пройдет с дизайнером родом из Ташкента Женей Ким, вошедшей в рейтинг самых влиятельных россиян моложе 30 лет по версии Forbes. В основе бренда J.Kim лежат мотивы азиатской культуры. Бренд с удовольствием носят многие знаменитости, недавно бизнес-вумен и модель Кайли Дженнер появилась на публике в платье дизайнера.

В течение двух дней при входе в Hyatt Regency Tashkent гости UFW-Digital смогут первыми посетить уникальную цифровую выставку, презентация которой пройдет зимой 2023 года в Париже, где каждый сможет погрузиться в искусство создания золотошвейной бухарской вышивки «Зардузи», с помощью очков виртуальной реальности. В течение двух минут можно будет увидеть, как создается изделие, на создание которого в реальном времени уходит год.

III сезон Uzbekistan Fashion Week-Digital откроет конкурс на звание лучшего молодого дизайнера Узбекистана, который пройдет 19 ноября в Hyatt Regency Tashkent. В программе дня также запланирован показ национального платья, в котором примут участие отечественные дизайнеры, а также маэстро таджикской моды Umed Kuchkaliyev. Эксклюзивным событием дня станет показ ведущего бренда Центральной Азии — Anor в коллаборации с Liil. Гости смогут насладиться шоу в новом формате, где будет представлена молодежная коллекция со знакомым сочетанием роскоши и люкса от Anor. Завершится первый день авторскими дефиле от Sugar Plum Fashion Show и Je T’aime & Fonon.

Второй день Uzbekistan Fashion Week-Digital порадует сразу несколькими авторскими шоу, в которых примут участие Suhrob Habib, Max Faradan, Lidia Andre, MIO MOOD, Ri.Muhammadi & Amor Fati.

Итоги III сезона UFW-Digital будут подведены на грандиозной церемонии награждения Uzbekistan Fashion Week Award, где будут отмечены и поощрены люди внесшие достойный вклад в развитие моды и искусства в Узбекистане. Одним из самых ожидаемых событий во время церемонии станет шоу-коллаборация Дильдоры Касымовой, получившей награду лучшего дизайнера в прошлом сезоне с B.Jeans, чья коллекция стала отражением слияния двух культур: западной моды на джинсы, которые в свое время произвели фурор, и восточного колорита в виде сюзане ручной работы. Свою коллекцию во время церемонии награждения, также представит, один из ведущих дизайнеров Узбекистана Zulfiya Sulton. Зульфия успешно интерпретирует традиционные мотивы на современный лад, сочетая восточную элегантность с западным комфортом.

Проект проводится по инициативе Совета Молодых Дизайнеров Узбекистана и креативной команды Anor при партнерстве с хокимиятом города Ташкента и служит социальному росту женщин.