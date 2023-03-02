В Ташкенте пройдет первый международный Tashkent Digital Marketing Forum 2023

19-20 марта в гостинице Hilton Tashkent City пройдет первая международная digital marketing конференция и церемония награждения брендов, агентств и авторов цифрового контента по 22 номинациям — Digital Marketing Awards.

Это самое масштабное событие страны, посвященное вопросам новых возможностей цифрового присутствия и продвижения брендов. Оно организовано Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан, Маркетинговой ассоциацией Узбекистана при поддержке партнеров. Форум объединяет более 20 ведущих спикеров из Казахстана, Кыргыстана, России, Норвегии, Украины, имеющих многолетний опыт и работающих с ведущими мировыми брендами.





Во время двухдневной конференции будут выступления о том, как создать эффективную цифровую стратегию, какие digital-инструменты использовать бизнесу, как продвигаться и продавать в Telegram и на AliBaba, влиять на эффективность рекламы в интернете, строить сильные бренды в digital и много других интересных тем. Среди спикеров форума представители Яндекс, SAP, Admixer, Wunder Digital, Alibaba.com, Beeline.

Специальный гость форума — Ян Топлес, автор научно-популярного YouTube канала «Топлес» с 6,11 миллионами подписчиков. Вместе с лидерами influence marketing, Умидом Гафуровым из агентства Tanish-bilish и Денисом Роман из агентства We digital, он примет участие в панельной дискуссии, посвященной обсуждению трендов и проблем взаимоотношений блогеров и брендов. Для участия в дискуссии также приглашены Чолпон Ашимова — агентство Namba Media, Кыргызстан и Диана Лалетина — агентство 2any1, Казахстан.

20 марта пройдет Digital Marketing Awards — первая церемония награждения блогеров, авторов цифрового контента по выбору кураторов форума. Награды в 22 номинациях получат авторы цифрового контента, которые создают уникальный контент в Узбекистане на русском и узбекском языках.

Подробная информация о форуме: marketing.uz

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