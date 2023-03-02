Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-tashkente-proydet-pervyy-mezhdunarodnyy-tashkent-digital-marketing-forum-2023
В Ташкенте пройдет первый международный Tashkent Digital Marketing Forum 2023
130
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:11

В Ташкенте пройдет первый международный Tashkent Digital Marketing Forum 2023

19-20 марта в гостинице Hilton Tashkent City пройдет первая международная digital marketing конференция и церемония награждения брендов, агентств и авторов цифрового контента по 22 номинациям — Digital Marketing Awards.

Это самое масштабное событие страны, посвященное вопросам новых возможностей цифрового присутствия и продвижения брендов. Оно организовано Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан, Маркетинговой ассоциацией Узбекистана при поддержке партнеров. Форум объединяет более 20 ведущих спикеров из Казахстана, Кыргыстана, России, Норвегии, Украины, имеющих многолетний опыт и работающих с ведущими мировыми брендами.

IMG_20230301_214603_704.jpg

Во время двухдневной конференции будут выступления о том, как создать эффективную цифровую стратегию, какие digital-инструменты использовать бизнесу, как продвигаться и продавать в Telegram и на AliBaba, влиять на эффективность рекламы в интернете, строить сильные бренды в digital и много других интересных тем. Среди спикеров форума представители Яндекс, SAP, Admixer, Wunder Digital, Alibaba.com, Beeline.

Специальный гость форума — Ян Топлес, автор научно-популярного YouTube канала «Топлес» с 6,11 миллионами подписчиков. Вместе с лидерами influence marketing, Умидом Гафуровым из агентства Tanish-bilish и Денисом Роман из агентства We digital, он примет участие в панельной дискуссии, посвященной обсуждению трендов и проблем взаимоотношений блогеров и брендов. Для участия в дискуссии также приглашены Чолпон Ашимова — агентство Namba Media, Кыргызстан и Диана Лалетина — агентство 2any1, Казахстан.

20 марта пройдет Digital Marketing Awards — первая церемония награждения блогеров, авторов цифрового контента по выбору кураторов форума. Награды в 22 номинациях получат авторы цифрового контента, которые создают уникальный контент в Узбекистане на русском и узбекском языках.

Подробная информация о форуме: marketing.uz

Генеральный партнер — ANORBANK


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#маркетинг #узбекистан #ташкент #digital #конференция
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане появится новое место для экстремального отдыха
2672
Мария Агапова одержала вторую победу в UFC
1073
Gorillaz выпустили восьмой альбом Cracker Island
225
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.