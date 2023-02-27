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В Ташкенте пройдет открытие IT-сообщества
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Сегодня в 11:03

В Ташкенте пройдет открытие IT-сообщества

В Узбекистане при поддержке IT Park создается IT-сообщество. Его официальный запуск пройдет 4 марта в 15:00 в Ташкентском государственном экономическом университете.

Цель сообщества — объединить профессионалов и специалистов IT-сферы в одном месте. Участники могут отыскать всю необходимую информацию, обмениваться знаниями и опытом, найти команду и наставника для развития своих идей, а также получить поддержку.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 3 марта 18:00. Участие бесплатное.

Источник: spot.uz

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#технологии #узбекистан #it #сообщества #itparkuzbekistan
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.