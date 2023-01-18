В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

Ташкент примет чемпионаты Азии по всем гимнастическим дисциплинам на период 2023-2024 годов.
С 14 по 16 января в столице Катара Дохе состоялась отчетно-выборная Генеральная ассамблея Азиатского союза гимнастики: AGU, где было принято решение провести гимнастические соревнования в Узбекистане.
По итогам голосования Федерация гимнастики в Узбекистане пройдут следующие мероприятия:
— чемпионат Азии по акробатике — октябрь 2023 года
— лицензионный к XXXIII летним Олимпийским играм чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди взрослых, а также чемпионат Азии среди юниоров — май 2024
— лицензионный к XXXIII летним Олимпийским Играм чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров, а также чемпионат Азии среди юниоров — май 2024
— образовательный курс для тренеров по спортивной гимнастике 2023.
— образовательный курс для тренеров по паркуру 2023.
Источник: uz.sputniknews.ru