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В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике
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Сегодня в 09:56

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

Ташкент примет чемпионаты Азии по всем гимнастическим дисциплинам на период 2023-2024 годов.

С 14 по 16 января в столице Катара Дохе состоялась отчетно-выборная Генеральная ассамблея Азиатского союза гимнастики: AGU, где было принято решение провести гимнастические соревнования в Узбекистане.

По итогам голосования Федерация гимнастики в Узбекистане пройдут следующие мероприятия:

— чемпионат Азии по акробатике — октябрь 2023 года

— лицензионный к XXXIII летним Олимпийским играм чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди взрослых, а также чемпионат Азии среди юниоров — май 2024

— лицензионный к XXXIII летним Олимпийским Играм чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров, а также чемпионат Азии среди юниоров — май 2024

— образовательный курс для тренеров по спортивной гимнастике 2023.

— образовательный курс для тренеров по паркуру 2023.

Источник: uz.sputniknews.ru

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