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В Ташкенте презентовали запуск платформы пошаговой торговой информации Uzbekistan Trade Info
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Сегодня в 10:10

В Ташкенте презентовали запуск платформы пошаговой торговой информации Uzbekistan Trade Info

Платформа реализована Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при технической поддержке Международного торгового центра и финансовой поддержке Европейского союза.

Онлайн-инструмент поможет обеспечить бесплатный и постоянный доступ к информации, связанной с трансграничной торговлей, сократить время и затраты предпринимателям. Он также позволит местным предприятиям повысить конкурентоспособность торговли на международных рынках.

Платформа была запущена в рамках четырехлетнего проекта «Ready4Trade — Центральная Азия», финансируемого Европейским Союзом. Региональный проект, направленный на расширение торговых связей, поддерживает развитие внутрирегиональной и международной торговли в пяти странах Центральной Азии, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Проект направлен на повышение прозрачности трансграничных нормативных требований, устранение нормативных и процедурных барьеров в торговле, укрепление способности предприятий соблюдать торговые формальности и стандарты, а также улучшение трансграничной электронной торговли.

Источник: uzdaily.uz

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