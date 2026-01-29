В Ташкент прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™

Сегодня в 10:00 в международном аэропорту Ташкента приземлился самолет с главным футбольным трофеем мира — оригинальным Кубком Чемпионата мира по футболу FIFA™.





Оригинальный золотой Кубок весом 6,175 килограмм был привезен в рамках глобального турне Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ от Coca-Cola, стартовавшего в Саудовской Аравии — ЭрРияде 3 января 2026 года. Торжественная церемония встречи Кубка прошла в международном аэропорту Ташкента с участием первого заместителя первого заместителя председателя Ассоциации футбола Узбекистана Равшана Ирматова, генерального директора Coca-Cola в Узбекистане Казумаса Мукаэ, а также генерального директора Coca-Cola İçecek Фуркана Айдына.







Вместе с Кубком в Ташкент прибыл легендарный футболист Марко Матерацци, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он сопровождает оригинальный трофей в рамках официального представления в Узбекистане.





Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ от Coca-Cola предоставляет уникальную возможность болельщикам прикоснуться к истории мирового футбола и стать частью одного из самых значимых спортивных событий планеты.







