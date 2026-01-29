Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

В Ташкент прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™
Ташкент

27.01.2026

В Ташкент прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™

Сегодня в 10:00 в международном аэропорту Ташкента приземлился самолет с главным футбольным трофеем мира — оригинальным Кубком Чемпионата мира по футболу FIFA™.
cocacola

Оригинальный золотой Кубок весом 6,175 килограмм был привезен в рамках глобального турне Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ от Coca-Cola, стартовавшего в Саудовской Аравии — ЭрРияде 3 января 2026 года. Торжественная церемония встречи Кубка прошла в международном аэропорту Ташкента с участием первого заместителя первого заместителя председателя Ассоциации футбола Узбекистана Равшана Ирматова, генерального директора Coca-Cola в Узбекистане Казумаса Мукаэ, а также генерального директора Coca-Cola İçecek Фуркана Айдына.


Кубок

Вместе с Кубком в Ташкент прибыл легендарный футболист Марко Матерацци, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он сопровождает оригинальный трофей в рамках официального представления в Узбекистане.

cocacola

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ от Coca-Cola предоставляет уникальную возможность болельщикам прикоснуться к истории мирового футбола и стать частью одного из самых значимых спортивных событий планеты.

Кубок


#узбекистан #чемпионатмира #ташкент #cocacola #партнерскийматериал
