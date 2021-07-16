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В столице пройдет мероприятие для предпринимателей «Большой маркетинг для малого бизнеса»
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Сегодня в 10:51

В столице пройдет мероприятие для предпринимателей «Большой маркетинг для малого бизнеса»

Red Point Academy приглашает послушать разговор с предпринимателями в рамках мероприятия «Большой маркетинг для малого бизнеса».

Люди часто обсуждают успешные кейсы крупных компаний, но с чего они начинали и какой путь проходит малый бизнес для того чтобы стать узнаваемым брендом?

Red Point Academy пригласили представителей малого бизнеса, добившихся значительного успеха в своей сфере, рассказать о своем пути, поделиться живыми историями и реальными кейсами из собственного опыта.

О своем опыте расскажут: владелец управляющей компании Ademi Partners Айгерим Нургалиева, глава туроператора Kazunion и основатель косметического бренда Cosmetics Лаура Галиева, основатель стартапа Flowsell.me и совладелец сети салонов красоты Superme Даурен Макенов, ресторатор Светлана Махат и основатель сети кофеен Nectar Coffee Shop Гульнара Таттыбаева.

Встреча пройдет в Offline и Online режимах 19 июля в 16:00. Мероприятие состоится в Нур-Султане, в студии, где спикеры обсудят самые актуальные темы. Зрители смогут поговорить с предпринимателями в живую. Вся встреча будет транслироваться в Live режиме на специальном сайте.Наблюдая трансляцию online, зрители смогут задавать вопросы и получать ответы от экспертов.

Для того, чтобы присоединиться к стриму или стать зрителем в студии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Стоимость участия: 5000 тенге.

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#бизнес #нурсултан #предприниматели #встреча #redpointacademy
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