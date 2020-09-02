В столице открылся отель Sheraton Nur-Sultan Hotel

Компания Marriott International анонсировала открытие первого отеля бренда Sheraton Hotels and Resorts в Казахстане. Sheraton Nur-Sultan Hotel — это новое современное место для встреч в динамичном центре столицы, а также один из самых больших отелей города. Гостиничный комплекс состоит из 191 комфортабельного номера и 100 сервисных апартаментов.



Отель расположен в центре города, всего 11 минут на машине отделяют Sheraton Nur-Sultan Hotel от Международного аэропорта, в шаговой доступности находятся городские достопримечательности: театры «Астана Опера», «Астана Балет», деловой центр «ЭКСПО» и монумент «Байтерек». Отель находится в «Абу-Даби Плаза», самом большом комплексе башенного типа в Центральной Азии, предлагая своим гостям возможность посещения торговых площадок, жилых помещений, офисов международного уровня и зон отдыха под одной крышей.







Катрин Хентшел, генеральный менеджер отеля Sheraton Nur-Sultan



Наш отель — это не просто место для отдыха. Мы приложили все усилия для того, чтобы создать правильное пространство, где наши гости могли бы работать в команде, делиться идеями, искать новые связи, укреплять контакты — мы способствуем нетворкингу, что прекрасно отражает позиционирование бренда, которое звучит как «Where the World Comes Together» или «Там, где мир объединяется».



В современном дизайне отеля преобладают нейтральные тона и сочетания твердых и мягких материалов и фактур, включая богатую отделку из белого мрамора и орехового дерева. Интерьеры отеля декорированы работами казахстанских художников и скульпторов.



Все грани гастрономического мастерства представлены в трех ресторанных зонах отеля: фьюжн-ресторан Emiliya, отражающий слияние местных и ближневосточных блюд, мясной ресторан SALTER’S и место для продуктивных встреч, нетворкинга и душевных компаний The Lobby Bar.



3800 квадратных метров занимает Sheraton SPA & Fitness, где гости могут восстановить свои силы во время проживания в отеле. Новый фитнес-центр оснащен оборудованием Technogym, шестью кабинетами для СПА-процедур, хамамом, бассейном и саунами.



Для незабываемых мероприятий в отеле отведено 800 м² пространства, включая 5 конференц-залов и Бальный зал.



Минимальная стоимость проживания: 40 000 тенге или 100 $ за ночь.



Подробная информация об отеле на сайте marriott.com



Sheraton Nur-Sultan Hotel — это новое современное место для встреч в динамичном центре столицы, а также один из самых больших отелей города. Гостиничный комплекс состоит из 191 комфортабельного номера и 100 сервисных апартаментов.театры «Астана Опера», «Астана Балет», деловой центр «ЭКСПО» и монумент «Байтерек». Отель находится в «Абу-Даби Плаза», самом большом комплексе башенного типа в Центральной Азии, предлагая своим гостям возможность посещения торговых площадок, жилых помещений, офисов международного уровня и зон отдыха под одной крышей.Наш отель — это не просто место для отдыха. Мы приложили все усилия для того, чтобы создать правильное пространство, где наши гости могли бы работать в команде, делиться идеями, искать новые связи, укреплять контакты — мы способствуем нетворкингу, что прекрасно отражает позиционирование бренда, которое звучит как «Where the World Comes Together» или «Там, где мир объединяется».В современном дизайне отеля преобладают нейтральные тона и сочетания твердых и мягких материалов и фактур, включая богатую отделку из белого мрамора и орехового дерева. Интерьеры отеля декорированы работами казахстанских художников и скульпторов.Все грани гастрономического мастерства представлены в трех ресторанных зонах отеля: фьюжн-ресторан Emiliya, отражающий слияние местных и ближневосточных блюд, мясной ресторан SALTER’S и место для продуктивных встреч, нетворкинга и душевных компаний The Lobby Bar.3800 квадратных метров занимает Sheraton SPA & Fitness, где гости могут восстановить свои силы во время проживания в отеле. Новый фитнес-центр оснащен оборудованием Technogym, шестью кабинетами для СПА-процедур, хамамом, бассейном и саунами.Для незабываемых мероприятий в отеле отведено 800 м² пространства, включая 5 конференц-залов и Бальный зал.Минимальная стоимость проживания: 40 000 тенге или 100 $ за ночь.

Sheraton Hotels & Resorts, входящая в состав Marriott International, Inc., позволяет гостям с легкостью исследовать, отдыхать и наслаждаться возможностями путешествий в почти 450 отелях в более чем 70 странах и территориях по всему миру. Sheraton продолжает совершенствовать бренд благодаря инновационному опыту гостей, дифференцированному дизайну, многоканальному маркетингу и острой ориентации на обслуживание. Чтобы узнать больше, посетите www.sheraton.com. Оставайтесь на связи с Sheraton в Facebook и @sheratonhotels в Twitter и Instagram. Sheraton гордится тем, что участвует в Marriott Bonvoy, новом названии программы лояльности Marriott, заменяющей Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG). Программа предлагает участникам широкий портфель мировых брендов, опыт Marriott Bonvoy Moments и беспрецедентные преимущества, в том числе начисление баллов на бесплатное проживание в отеле и повышение статуса до Elite. Чтобы зарегистрироваться бесплатно или получить дополнительную информацию о программе, посетите MarriottBonvoy.marriott.com.