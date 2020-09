В столице открылся отель Sheraton Nur-Sultan Hotel

Подробная информация об отеле на сайте





Sheraton Nur-Sultan Hotel — это новое современное место для встреч в динамичном центре столицы, а также один из самых больших отелей города. Гостиничный комплекс состоит из 191 комфортабельного номера и 100 сервисных апартаментов.театры «Астана Опера», «Астана Балет», деловой центр «ЭКСПО» и монумент «Байтерек». Отель находится в «Абу-Даби Плаза», самом большом комплексе башенного типа в Центральной Азии, предлагая своим гостям возможность посещения торговых площадок, жилых помещений, офисов международного уровня и зон отдыха под одной крышей.Наш отель — это не просто место для отдыха. Мы приложили все усилия для того, чтобы создать правильное пространство, где наши гости могли бы работать в команде, делиться идеями, искать новые связи, укреплять контакты — мы способствуем нетворкингу, что прекрасно отражает позиционирование бренда, которое звучит как «Where the World Comes Together» или «Там, где мир объединяется».В современном дизайне отеля преобладают нейтральные тона и сочетания твердых и мягких материалов и фактур, включая богатую отделку из белого мрамора и орехового дерева. Интерьеры отеля декорированы работами казахстанских художников и скульпторов.Все грани гастрономического мастерства представлены в трех ресторанных зонах отеля: фьюжн-ресторан Emiliya, отражающий слияние местных и ближневосточных блюд, мясной ресторан SALTER’S и место для продуктивных встреч, нетворкинга и душевных компаний The Lobby Bar.3800 квадратных метров занимает Sheraton SPA & Fitness, где гости могут восстановить свои силы во время проживания в отеле. Новый фитнес-центр оснащен оборудованием Technogym, шестью кабинетами для СПА-процедур, хамамом, бассейном и саунами.Для незабываемых мероприятий в отеле отведено 800 м² пространства, включая 5 конференц-залов и Бальный зал.Минимальная стоимость проживания: 40 000 тенге или 100 $ за ночь.