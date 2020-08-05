В столице Казахстана построят уникальную школу

Новое учебное заведение будет построено вдоль проспекта Кабанбай батыра и угла улицы Сыганак в районе будущего ЖК «Поколение» и рассчитано на 900 мест. Площадь школы будет 8500 кв.м. вместимостью до 1800 учеников в две смены.

Особенность учебного заведения в том, что младшие классы будут учиться в отдельном крыле здания. Еще одно интересное решение — возможность трансформации спортивного зала в актовый. Кабинеты физики, химии, робототехники, STEM и IT-полигон оснастят соответствующим оборудованием. Smart-решения в управлении школой позволят контролировать такие вещи, как посещаемость, учебный процесс, расписание, платежи, медицинскую безопасность и так далее.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства акиматом города Нур-Султан и компанией BI Group. Срок завершения — август 2021 года.