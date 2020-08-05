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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В столице Казахстана построят уникальную школу
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Сегодня в 10:28

В столице Казахстана построят уникальную школу

Новое учебное заведение будет построено вдоль проспекта Кабанбай батыра и угла улицы Сыганак в районе будущего ЖК «Поколение» и рассчитано на 900 мест. Площадь школы будет 8500 кв.м. вместимостью до 1800 учеников в две смены.

Особенность учебного заведения в том, что младшие классы будут учиться в отдельном крыле здания. Еще одно интересное решение — возможность трансформации спортивного зала в актовый. Кабинеты физики, химии, робототехники, STEM и IT-полигон оснастят соответствующим оборудованием. Smart-решения в управлении школой позволят контролировать такие вещи, как посещаемость, учебный процесс, расписание, платежи, медицинскую безопасность и так далее.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства акиматом города Нур-Султан и компанией BI Group. Срок завершения — август 2021 года.

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