В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере

В США впервые выставили на торги дом, напечатанный на 3D-принтере, стоимость лота — 300 тыс. долларов. Объявление о продаже размещено на сайте Zillow.

Дом с жилой площадью около 140 квадратных метров и гаражом находится в Риверхеде, штат Нью-Йорк. Компания SQ4D использовала при строительстве автономную роботизированную систему строительства (ARCS), которая слой за слоем прокладывала бетон, создавая фундамент дома, а затем возводила внутренние и внешние стены конструкции.

Дом хотят продать за 299 999 долларов. Агент по недвижимости Стефан Кинг утверждает, что это здание стоит на 50% дешевле, чем другие недавно построенные в Риверхеде дома. При этом SQ4D дает 50-летнюю гарантию на этот дом.

Источник: daily.afisha.ru