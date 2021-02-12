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В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере
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Сегодня в 10:54

В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере

В США впервые выставили на торги дом, напечатанный на 3D-принтере, стоимость лота — 300 тыс. долларов. Объявление о продаже размещено на сайте Zillow.

Дом с жилой площадью около 140 квадратных метров и гаражом находится в Риверхеде, штат Нью-Йорк. Компания SQ4D использовала при строительстве автономную роботизированную систему строительства (ARCS), которая слой за слоем прокладывала бетон, создавая фундамент дома, а затем возводила внутренние и внешние стены конструкции.

Дом хотят продать за 299 999 долларов. Агент по недвижимости Стефан Кинг утверждает, что это здание стоит на 50% дешевле, чем другие недавно построенные в Риверхеде дома. При этом SQ4D дает 50-летнюю гарантию на этот дом.

Источник: daily.afisha.ru

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