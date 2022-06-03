Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-ssha-poyavitsya-pervaya-doroga-s-besprovodnoy-zaryadkoy-dlya-elektromobiley
В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей
60
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:30

В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

В Детройте введут в эксплуатацию дорогу, обеспечивающую беспроводную зарядку электромобилей.

За реализацию проекта отвечает израильская компания Electreon, которая планирует закончить строительство в 2023 году. Тестовая дорога будет длиной всего в одну милю — 1.6 километра. Система не работает без активного принимающего устройства в пределах досягаемости и будет безопасна для окружающих.

Сколько энергии получит электромобиль, будет зависеть от конструкции самой машины и того, насколько быстро она движется.

Источник: 3dnews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #сша #электромобиль #дороги #детройт
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы
346
Новости на 12 октября: грант на обучение в Назарбаев Университете и лучшие зарплаты д...
3021
Международная конференция для IT-специалистов от Cisco
1114
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.