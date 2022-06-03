В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

В Детройте введут в эксплуатацию дорогу, обеспечивающую беспроводную зарядку электромобилей.

За реализацию проекта отвечает израильская компания Electreon, которая планирует закончить строительство в 2023 году. Тестовая дорога будет длиной всего в одну милю — 1.6 километра. Система не работает без активного принимающего устройства в пределах досягаемости и будет безопасна для окружающих.

Сколько энергии получит электромобиль, будет зависеть от конструкции самой машины и того, насколько быстро она движется.

Источник: 3dnews.ru