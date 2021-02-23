В США построят глэмпинг «Юрты в Пустыне»

Глэмпинг «Юрты в Пустыне» — это высокотехнологичный и комфортный клубный дом с летней кухней и местами отдыха для туристов.

Для обеспечения жизнедеятельности комплекса используется солнечная энергия, собственная канализационная система и центральное водоснабжение. Также на территории комплекса есть собственная парковка, места для барбекю, файер плейс, бассейн и джакузи.

Отель будет находиться в США, на территории Joshua Tree.

Строительством будет заниматься компания из Казахстана Lighthouse Corp. USA, которая уже четыре года работает на рынке США.