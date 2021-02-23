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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В США построят глэмпинг «Юрты в Пустыне»
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Вчера в 10:59

В США построят глэмпинг «Юрты в Пустыне»

Глэмпинг «Юрты в Пустыне» — это высокотехнологичный и комфортный клубный дом с летней кухней и местами отдыха для туристов.

Для обеспечения жизнедеятельности комплекса используется солнечная энергия, собственная канализационная система и центральное водоснабжение. Также на территории комплекса есть собственная парковка, места для барбекю, файер плейс, бассейн и джакузи.

Отель будет находиться в США, на территории Joshua Tree.

Строительством будет заниматься компания из Казахстана Lighthouse Corp. USA, которая уже четыре года работает на рынке США.

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