В США откроется лагерь для подготовки космических туристов

Американская компания Orbite откроет в США первый лагерь для подготовки космических туристов.

Программу обучения возглавит бывший директор Национального центра аэрокосмической подготовки и исследований Бриенна Роммес. Она работала ранее с бизнесменом Ричардом Брэнсоном — он намерен отправиться в космос уже в этом году.

Всего Роммес подготовила к космическим полетам больше 600 человек. Участников коммерческих полетов в лагере Orbite она будет обучать с 2023 и 2024 года, когда компания откроет первый центр подготовки. Где он расположится, пока неизвестно.

В ходе подготовки клиенты будут учиться выдерживать перегрузки, адаптироваться к состоянию невесомости, летать на высокоскоростных самолетах. Также им расскажут, как бороться со стрессом, в том числе при помощи медитаций.

Источник: daily.afisha.ru