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В США набирают популярность «призрачные фуд-корты»
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Сегодня в 10:24

В США набирают популярность «призрачные фуд-корты»

В США начали открываться ресторанные заведения нового типа — ghost food halls, или призрачные фуд-корты. Они объединяют формат dark kitchen, или темной кухни, работающей только на доставку, и фуд-корта.

Все началось с того, что американскому ресторатору Аарону Гордону пришлось закрыть обеденные залы всех своих ресторанов из-за пандемии. В тот момент он осознал, что если вести бизнес как прежде, то он обречен.

В то же время Гордон увидел, что его пиццерия, работающая на доставку и на вынос, приносит 110% прежней выручки. Ресторатор решил не полагаться на скорое восстановление обычной работы ресторанов, а сделать ставку на новую бизнес-модель — так появился Ghostline.

Заведение откроется 1 сентября — здесь можно будет заказать еду с доставкой, купить на вынос или съесть во дворике на открытом воздухе. На кухне заведения несколько шеф-поваров будут готовить блюда в разных стилях. Посадочных мест внутри Ghostline не будет.

Этот призрачный фуд-корт — одно из нескольких заведений нового формата, владельцы которых сделали ставку на гибридную бизнес-модель, чтобы пережить кризис. Помимо Ghostline по похожей бизнес-модели уже работают Kitchen United Mix в Калифорнии и Click Virtual Food Hall в Хьюстоне.

Источник: spot.uz

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#доставка #бизнес #сша #рестораны
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