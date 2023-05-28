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В Snapchat появился фильтр для примерки лаков для ногтей
48
Главный

Сегодня в 11:41

В Snapchat появился фильтр для примерки лаков для ногтей

Новый фильтр дополненной реальности добавляет цвет и изображения на ногти пользователя Snapchat, позволяя виртуально «примерить» тот или иной маникюр перед покупкой флакона лака для ногтей. Новая технология запускается в партнерстве с компанией OPI, которая выпускает косметику.

Фильтр довольно точно показывает, как новый оттенок может выглядеть на ногтях пользователя. Конечно, некоторые цвета выглядят более реалистично, а некоторые менее. Например, матовый светло-голубой придает рукам синий оттенок, а вот розовато-лиловый цвет выглядит вполне естественно.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #социальныесети #snapchat #мессенджер #фильтр
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