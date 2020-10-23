В Сингапуре построят город будущего

В Сингапуре планируют построить город будущего. С солнечными батареями, подземными дорогами, «зелеными» зданиями и своим сельским хозяйством.

Город Тенга будет включать пять районов. Дома там разместят в наиболее комфортных местах с учетом температуры, солнечного света и ветра. Все транспортное сообщение перенесут под землю, наверху — огороды, сады, парки, велосипедные дорожки и игровые площадки.

Энергию в Тенге планируют получать от солнечных батарей. Причем в каждой квартире будет установлена «умная» панель для ее контроля.

«Зеленым» город станет благодаря коридору из деревьев шириной в 100 метров и длиной в 5 километров. Он будет проходить через все районы и объединять их с центральным заповедником острова.

Планируется, что первые квартиры там начнут продавать и сдавать к концу 2022 или началу 2023 года.

Источник: 34travel.me