В Швейцарии состоится мировая премьера казахстанского фильма

С 3 по 13 августа международный кинофестиваль в Локарно соберет всех ценителей фильмов, желающих познакомиться с зарубежным творчеством. Свою новую ленту представит казахстанский режиссер Дарежан Омирбаев. В Швейцарии состоится мировая премьера его картины «Последний сеанс».

Это не первый показ работы Дарежана Омирбаева в рамках кинофестиваля в Локарно. В 1992 году его лента «Кайрат» получила «Серебряного леопарда» в секции международного конкурса и главный приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.