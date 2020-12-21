В Швеции открыли ледяной отель

В Швеции снова открыли отель, в котором все номера выполнены изо льда. Он будет работать, пока не растает. Создавать такой отель начали в 1989-м. С тех пор каждый год отель открывается в начале декабря. Материал для него готовится еще с весны, дизайнеры приступают к работе в октябре.

В этом году из реки Торн недалеко от деревни Юккасъярви вырезали 2,5 тысячи тонн льда. Скандинавские художники разработали дизайн 12 арт-номеров. Все они тематические: связанные с мультфильмами, наукой, развлечениями и другим.

Самое необычное дополнение этого года — ледяная сауна. Создатели утверждают, что это «самая холодная сауна в мире».

Отель уже доступен для брони. Номер на двоих обойдется в 226 € за ночь.

Источник: 34travel.me