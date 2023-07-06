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В Сеуле робот провел концерт оркестра
189
Главный

03.07.2023

В Сеуле робот провел концерт оркестра

Робот-андроид EveR 6 выступил в качестве дирижера на концерте национального оркестра Южной Кореи. Это был его дебют, от которого зрители остались в восторге.



Двурукий робот, разработанный Корейским институтом промышленных технологий, выступил в Национальном театре Кореи вместе с ведущими музыкантами национального оркестра страны. Перед началом EveR 6 поклонился публике и начал размахивать руками, как это делают дирижеры.

Несмотря на хорошее умение EveR 6 поддерживать ритм музыки, ему не хватало способности держать оркестр готовым к коллективному и мгновенному взаимодействию, а это необходимый элемент.

Источник: daily.afisha.ru

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#южнаякорея #технологии #концерт #робот #оркестр
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