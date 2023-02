Герои ролика Kazakhstan — like never before — Седерик из Бельгии и Анас из Катара, приехали в Казахстан этой зимой, побывав в Астане, Алматы, Туркестане и других топовых локациях.

Их сопровождал travel-амбассадор, известный видеограф Адилет Рахметолла.

Ролик по своему содержанию стал логическим продолжением успешных кампаний «Куда мы летим?», Travelstan, «Казахстан ждет тебя».

В видео показали живую реакцию бывалых путешественников, которые на двоих посетили более 100 стран.