В сети появился трейлер второго сезона сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

Двухминутный ролик показал, как андроиды по имени Мать и Отец вместе со своими подопечными — человеческими детьми — находятся в поисках нового дома. Им должна стать колония атеистов в мистической тропической зоне.











Ролиоли Отца и Матери в продолжении по-прежнему исполняют Абубакар Салим и Аманда Коллин. Также в шоу снимаются Этан Хаззард, Нив Алгар, Трэвис Фиммел, Джордан Локран, Феликс Джеймисон и Винта МакГрат.





Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет на HBO Max 3 февраля 2022 года.









Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Воспитанные волками», спродюсированного и частично поставленного режиссером Ридли Скоттом.