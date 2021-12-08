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В сети появился трейлер второго сезона сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
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Сегодня в 10:24

В сети появился трейлер второго сезона сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Воспитанные волками», спродюсированного и частично поставленного режиссером Ридли Скоттом.

Двухминутный ролик показал, как андроиды по имени Мать и Отец вместе со своими подопечными — человеческими детьми — находятся в поисках нового дома. Им должна стать колония атеистов в мистической тропической зоне.



Ролиоли Отца и Матери в продолжении по-прежнему исполняют Абубакар Салим и Аманда Коллин. Также в шоу снимаются Этан Хаззард, Нив Алгар, Трэвис Фиммел, Джордан Локран, Феликс Джеймисон и Винта МакГрат.

Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет на HBO Max 3 февраля 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru


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