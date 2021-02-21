В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый» по комиксу автора «Ходячих мертвецов»

В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый», снятого по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Ролик опубликовали на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Шоу расскажет о семнадцатилетнем Марке Грейсоне — сыне самого могущественного супергероя планеты Омни-Мэна, который развивает свои собственные силы и обнаруживает, что наследие его отца не такое славное, каким кажется.

Премьера шоу пройдет 26 марта. В этот день выйдут первые три эпизода сериала. Новые серии будут появляться каждую неделю вплоть до 30 апреля.

Источник: daily.afisha.ru