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В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый» по комиксу автора «Ходячих мертвецов»
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Сегодня в 14:15

В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый» по комиксу автора «Ходячих мертвецов»

В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый», снятого по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Ролик опубликовали на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Шоу расскажет о семнадцатилетнем Марке Грейсоне — сыне самого могущественного супергероя планеты Омни-Мэна, который развивает свои собственные силы и обнаруживает, что наследие его отца не такое славное, каким кажется.

Премьера шоу пройдет 26 марта. В этот день выйдут первые три эпизода сериала. Новые серии будут появляться каждую неделю вплоть до 30 апреля.

Источник: daily.afisha.ru

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