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В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой-2»
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Сегодня в 10:32

В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой-2»

В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой-2», снятого режиссером Гартом Дженнингсом, известный по лентам «Автостопом по Галактике», «Сын Рэмбо» и «Зверопой». Продолжение последнего выйдет в прокат 22 декабря.

Новая анимационная картина расскажет о новом шоу, которое организуют коала Бастер Мун и его музыкальная команда. Чтобы привлечь зрителей, артисты решают попытаться привлечь к проекту рок-легенду Клэя Кэллоуэя.

Героев истории озвучивают Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Тэрон Эджертон, Бобби Каннавале, Летиция Райт, Эрик Андре, Челси Перетти, Фаррелл Уильямс, Боно и Холзи.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #мультфильм #трейлер #продолжение #зверопой
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