В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой-2», снятого режиссером Гартом Дженнингсом, известный по лентам «Автостопом по Галактике», «Сын Рэмбо» и «Зверопой». Продолжение последнего выйдет в прокат 22 декабря.
Новая анимационная картина расскажет о новом шоу, которое организуют коала Бастер Мун и его музыкальная команда. Чтобы привлечь зрителей, артисты решают попытаться привлечь к проекту рок-легенду Клэя Кэллоуэя.
Героев истории озвучивают Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Тэрон Эджертон, Бобби Каннавале, Летиция Райт, Эрик Андре, Челси Перетти, Фаррелл Уильямс, Боно и Холзи.
Источник: daily.afisha.ru