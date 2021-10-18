В сети появился трейлер «Миротворца» от Джеймса Ганна

HBO Max показал первый трейлер сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Шоу выйдет на стрим-сервисе 13 января 2022 года.

В ролике агент Клемсон Мерн вербует в свой отряд Миротворца по имени Кристофер Смит, чтобы убивать плохих людей. Он соглашается и знакомится со своей новой командой. Среди них — куратор Эмилия Харкорт, эксперт по технике и тактике Джон Экономос, а также новичок Леота Адебайо. Позже к ним присоединяется и бывший прокурор Нью-Йорка Эдриан Чейз, который стал мстителем в маске под псевдонимом Линчеватель.

«Миротворец» расскажет о суперзлодее, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

Источник: daily.afisha.ru