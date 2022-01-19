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В сети появился трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
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Сегодня в 09:53

В сети появился трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе Marvel. Премьера шоу состоится 30 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Лунный рыцарь» покажет историю бывшего морпеха Марка Спектора, страдающего диссоциативным расстройством личности. Когда он был в египетской пустыне, его спас бог луны Хонсу и взамен потребовал, чтобы Марк стал его воплощением на Земле.

Всего выйдет шесть серий по 40–50 минут.



Помимо Айзека в сериале появятся Мэй Каламави и Итан Хоук. Последний сыграет Солнечного короля — главного противника Лунного рыцаря.

Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер. Среди постановщиков эпизодов будут Мохамед Диаб, Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по картинам «Весна», «Ломка» и «Сумеречная зона».

Источник: daily.afisha.ru

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