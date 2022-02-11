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В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом». Он основан на романе Стивена Кинга
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Сегодня в 09:25

В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом». Он основан на романе Стивена Кинга

В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом». В нем Зак Эфрон играет отца девочки с уникальной и опасной особенностью — воспламенять окружающие предметы.

Роль главной героини Чарли исполняет 11-летняя Райан Киера Армстронг, известная по сериалам «Энн» и «Американская история ужасов». Она обнаруживает у себя сверхспособности, которые не может контролировать. Когда Чарли злится или расстраивается, рядом с ней вспыхивает огонь.



Лента «Воспламеняющая взглядом» основана на одноименном романе Стивена Кинга, который писатель опубликовал в 1980 году. Экранизация выйдет в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе Peacock 13 мая. Ее режиссером выступил Кит Томас.

Источник: daily.afisha.ru

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