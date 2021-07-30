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В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
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Сегодня в 10:33

В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который снял Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо», «Талли»). Картина станет продолжением культовых картин 1980-х.



Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда.

Фильм выйдет на экраны 10 ноября 2021 года. В нем появятся Финн Вольфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Рассказ служанки»), Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Пол Радд, Селеста О’Коннор и Энни Поттс.

Источник: daily.afisha.ru

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