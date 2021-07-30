В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда.
Фильм выйдет на экраны 10 ноября 2021 года. В нем появятся Финн Вольфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Рассказ служанки»), Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Пол Радд, Селеста О’Коннор и Энни Поттс.
Источник: daily.afisha.ru