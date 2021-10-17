В сети появился трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

На виртуальной конференции DC FanDome показали главный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза.

В мрачном ролике Роберт Паттинсон, исполняющий главную роль, эффектно вылетает на Бэтмобиле из пламени от взорвавшегося автобуса и злится на Загадочника. Главный герой по-прежнему пытается использовать свой страх себе же на руку и планирует отомстить всем своим противникам. В частности, шайке уличных бандитов, которые примеряют образ (и грим) Джокера.

Премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта.