Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-seti-poyavilsya-treyler-betmena-metta-rivza
В сети появился трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза
98
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:22

В сети появился трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

На виртуальной конференции DC FanDome показали главный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза.


В мрачном ролике Роберт Паттинсон, исполняющий главную роль, эффектно вылетает на Бэтмобиле из пламени от взорвавшегося автобуса и злится на Загадочника. Главный герой по-прежнему пытается использовать свой страх себе же на руку и планирует отомстить всем своим противникам. В частности, шайке уличных бандитов, которые примеряют образ (и грим) Джокера.

Премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#трейлер #dc #бэтмен #мэттривз #warnerbros
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Впервые мюзикл Notre-Dame de Paris поставят в Астане на казахском языке
3749
Apple разрабатывает 32-ядерный процессор
543
«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям
763