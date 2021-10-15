В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix поделился тизером второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.

В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

Источник: daily.afisha.ru