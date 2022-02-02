Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-seti-poyavilsya-tizer-volanda-novoy-ekranizacii-mastera-i-margarity
В сети появился тизер «Воланда» — новой экранизации «Мастера и Маргариты»
63
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:42

В сети появился тизер «Воланда» — новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Universal Pictures опубликовал первый тизер-трейлер драматического фильма Михаила Локшина «Воланд», основанного на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».



Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль в роли Воланда. Также в ролях: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Сценарий написал Локшин вместе с Романом Кантором. Продюсером выступил Рубен Дишдишян.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #трейлер #мастеримаргарита #экранизация #universalpictures
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Tesla разрешили возобновить производство в Калифорнии
929
Жалгас Жумагулов одержал первую победу в UFC
791
В Казахстане стартовал конкурс «Мой любимый мультфильм»
2077