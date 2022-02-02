В сети появился тизер «Воланда» — новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Universal Pictures опубликовал первый тизер-трейлер драматического фильма Михаила Локшина «Воланд», основанного на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль в роли Воланда. Также в ролях: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.
Сценарий написал Локшин вместе с Романом Кантором. Продюсером выступил Рубен Дишдишян.
Источник: daily.afisha.ru