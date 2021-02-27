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В сети появился тизер-трейлер нового мультфильма Pixar «Лука»
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Сегодня в 10:42

В сети появился тизер-трейлер нового мультфильма Pixar «Лука»

Анимационная студия Pixar опубликовала тизер-трейлер своего нового проекта под названием «Лука».

Ролик представил первый взгляд на историю о двух друзьях-мальчишках, встретившихся на итальянской Ривьере и оказавшихся морскими монстрами. Мультфильм снял режиссер Энрико Касароса, известный по короткометражке «Луна».

Сценарий картины написали Джесси Эндрюс и автор «Души» Майк Джонс, а продюсерами выступили Андреа Уоррен («Тачки-3», «Лава») и двукратный лауреат премии «Оскар» Пит Доктер — режиссер «Головоломки», «Вверх» и «Корпорации монстров».

Премьера «Луки» намечена на июнь 2021 года. Пока неизвестно, выйдет ли фильм только в кинотеатрах или его одновременно покажут на стриминговом сервисе Disney+.

Источник: daily.afisha.ru

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