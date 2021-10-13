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В сети появился проморолик «Вечных»
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Сегодня в 10:46

В сети появился проморолик «Вечных»

Студия «Марвел» поделилась промороликом фильма «Вечные», в котором показали кадры из предстоящей киноленты, а также комментарии создателей и актеров. Премьера картины запланирована на 4 ноября.

В видео глава студии Кевин Файги заявил, что вечные исследуют само создание вселенной «Марвел», а продюсер Нейт Мур отметил, что картина много рассказывает о последствиях последней части «Мстителей» и о состоянии, в котором находится мир.


Вечные — раса суперлюдей, которая создала разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными.

В фильме сыграли Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумайл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеган.

Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, которая получила два «Оскара» за ленту «Земля кочевников».

Источник: daily.afisha.ru

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