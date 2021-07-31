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В сети появился первый трейлер «Дома Гуччи»
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Сегодня в 10:34

В сети появился первый трейлер «Дома Гуччи»

Киностудия Universal Pictures выпустила первый официальный трейлер фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотта.



Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Главные роли сыграют Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

Источник: daily.afisha.ru

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