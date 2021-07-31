В сети появился первый трейлер «Дома Гуччи»

Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.
Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.
Главные роли сыграют Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.
Источник: daily.afisha.ru