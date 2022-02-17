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В сети появился новый трейлер сиквела драмы «Аббатство Даунтон»
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Сегодня в 10:23

В сети появился новый трейлер сиквела драмы «Аббатство Даунтон»

Он выйдет с подзаголовком «Новая эра».



К своим ролям в фильме вернутся Аллен Лич и Таппенс Миддлтон, Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон. Также в картине можно будет увидеть Лору Кармайкл, Гарри Хэдден-Пейтона, Лору Хэддок, Хью Дэнси, Натали Бай и Доминика Уэста.

Сценарий фильма «Аббатство Даунтон 2» написал оскароносный Джулиан Феллоуз. Режиссером выступил Саймон Кертис. Продюсированием проекта занимались Гарет Ним и Лиз Трабридж.

Источник: daily.afisha.ru

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