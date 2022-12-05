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В сети появился новый трейлер сериала «Одни из нас»
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Сегодня в 10:45

В сети появился новый трейлер сериала «Одни из нас»

HBO выпустил первый полноценный трейлер сериала «Одни из нас» по одноименной видеоигре. Премьера проекта состоится 15 января.

В видео показали отношения между контрабандистом Джоэлом и 14-летней Элли во время их поездки через Америку, а также несколько локаций и второстепенных персонажей.



В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррей Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

В первом сезоне будет всего 9 серий.

Источник: daily.afisha.ru

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