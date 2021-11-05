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В сети появился новый трейлер ремейка комедии «Один дома»
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Сегодня в 10:51

В сети появился новый трейлер ремейка комедии «Один дома»

20th Century Studios поделился новым трейлером перезапуска комедии «Один дома». Картина выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября.

В ролике показали безумные ловушки Макса, которые он соорудил специально для грабителей. Давним поклонникам оригинальной серии фильмов «Один дома» они могут показаться знакомыми. Например, заморозка подъездной дорожки с помощью садового шланга или разбросанные по дому мелкие детали игрушек. Все это было в первом фильме с Маколеем Калкиным.

Источник: daily.afisha.ru

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