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В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев»
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Сегодня в 10:12

В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев»

В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев», который выйдет 29 июня на стриминговой платформе Disney+.

В нем Хиро Хамада — главный герой оригинальной анимационной картины — просыпается однажды и не обнаруживает в доме робота Бэймакса. Парень отправляется на поиски друга, в то время как тот исследует город.



Над шоу работали продюсеры Рой Конли и Брэдфорд Симонсен. Режиссером первого, второго и финального эпизодов выступил Дин Уэллинс. Третью серию поставила Лисса Трейман, четвертую — Дэн Абрахам, пятую — Марк Кеннеди.

Источник: daily.afisha.ru

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