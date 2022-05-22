В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев», который выйдет 29 июня на стриминговой платформе Disney+.

В нем Хиро Хамада — главный герой оригинальной анимационной картины — просыпается однажды и не обнаруживает в доме робота Бэймакса. Парень отправляется на поиски друга, в то время как тот исследует город.

Над шоу работали продюсеры Рой Конли и Брэдфорд Симонсен. Режиссером первого, второго и финального эпизодов выступил Дин Уэллинс. Третью серию поставила Лисса Трейман, четвертую — Дэн Абрахам, пятую — Марк Кеннеди.

Источник: daily.afisha.ru



