Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-seti-poyavilsya-novyy-treyler-fil-ma-fantasticheskie-tvari-tayny-dambldora
В сети появился новый трейлер фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»
79
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:50

В сети появился новый трейлер фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

Ньют Саламандер и Альбус Дамблдор выступят против Грин-де-Вальда, которого сыграет Мадс Миккельсон.



Премьера — 14 апреля

б2.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#премьера #фильм #фантастическиетвари #трейлер #warnerbros
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Айдос Ербосынулы защитил титулы чемпиона WBO, WBC и WBA
1020
Фильм «Томирис» покажут в США, Италии, Франции и Японии
1839
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон
1010