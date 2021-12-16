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В сети опубликовали трейлер мультфильма DreamWorks Animation «Плохие парни»
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Сегодня в 10:24

В сети опубликовали трейлер мультфильма DreamWorks Animation «Плохие парни»

В сети появился трейлер анимационной картины «Плохие парни» — дебютной полнометражной работы режиссера Пьера Перифеля. Ее выпустит студия DreamWorks Animation совместно с Universal Studios. Премьера намечена на 22 апреля 2022 года.

Мультфильм расскажет о пятерых героях — волке, пиранье, змее, акуле и тарантуле. Все они некогда были злодеями и занимались криминальной деятельностью, но однажды устали от преступной жизни и решили исправиться.

Сценарий мультфильма написали Аарон Блейби, Итан Коэн и Хилари Уинстон. Продюсерами выступили Ребекка Хантли, Деймон Росс и Патрик Хьюз.

Источник: daily.afisha.ru

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