«В сердцах людей есть та теплота, которой нет в местной погоде», — посол Марокко о жизни в Нур-Султане, деятельности и двусторонних отношениях

Посол Марокко Мохаммед Рашид Маанину прибыл в Казахстан 1 января 2022 года. Мы познакомились с ним и узнали о том, как он представлял себе место, в которое едет, и что нужно знать о его родной стране.





Мохаммед Рашид Маанину, 50 лет, город — Нур-Султан, посол Королевства Марокко в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане





О себе

Я учился во французской школе в Рабате. Университет окончил во Франции, в городе Тулуза. Там получил степень магистра в области отельной инженерии, после чего проработал в этой сфере около 20 лет.

После этого получил еще одну магистерскую степень в финансах и сменил карьерное направление, работал в инвестиционном фонде Абу-Даби.

А десять лет назад я начал карьеру в дипломатии. Это мое первое назначение в качестве посла.

О назначении послом

Я узнал, что буду послом за день до назначения, а в какую страну поеду — во время просмотра новостей по телевизору. Это важные должности, поэтому Королевский Дворец не сообщает ничего, пока ты не назначен.

Когда услышал о Казахстане, вспомнил старшую школу, где у нас были уроки по Советскому Союзу. Знал, что это одна из стран, которая входила в его состав. Первым делом начал искать информацию в Google и узнал довольно много. Одна из вещей, о которой я прочитал, но никак не мог себе представить, что Нур-Султан — вторая, самая холодная столица мира после Улан-Батора. Никогда не испытывал раньше холод в -30 градусов.





Я был счастлив, что меня назначили на такую высокую позицию и благодарен за доверие, которое Его Величество Мохаммед VI оказал мне. Мы с семьей были горды, но я понимал, что это еще и большая ответственность.

О деятельности

Я прибыл 1 января ночным рейсом через Дубай. Меня встретил «теплый» прием с погодой в -28 градусов. Пока ехал к резиденции, смотрел на город. Он был полностью белым и казался спокойным.

Быстро обнаружил, что в сердцах людей есть та теплота, которой нет в местной погоде. Был прекрасно принят Министерством иностранных дел. Вручил верительную грамоту Президенту.

Работа Посла важна, так как она выполняет связующую функцию между двумя странами. Если его нет, то связаться с окружающими будет сложно. Посол — точка притяжения для всех людей, которые хотят узнать больше о стране, которую он представляет. Моя обязанность — дать людям всю информацию, сделать их жизнь легче и сэкономить время. То же самое делает моя казахстанская коллега в Марокко. Мы строим мост между двумя странами.





Я представляю страну в разных областях. В политической сфере у нас отличные отношения. Мы рады отпраздновать в этом году тридцатилетие установления дипломатических отношений.

В экономической области пока не так много проектов. Казахстан не имеет выхода к морю, поэтому логистика затруднена. Чтобы обмениваться товарами нужно искать новые пути, например, через Каспийский коридор — это проект, над которым мы работаем.

Моя работа также заключается в том, чтобы народы наших стран знали друг о друге чуть больше в культурном плане. Для этого мы организовываем обмен предметами искусства, музыкой, развиваем туризм. Последняя сфера особенно важна для Марокко — она занимает 7% от ВВП страны.

О Марокко

Марокко с древности находился в центре торговых путей, которые шли из Европы, Азии, всех концов света. Мы считаем себя «котлом», в котором смешались все культуры и религии. Казахстан находится на такой же позиции.

Моя страна — лидирующий поставщик помидоров, мандаринов и апельсинов. Несколько дней назад я с удивлением обнаружил марокканские мандарины в местном магазине. Был настолько рад, что даже сфотографировал находку. Также поставляем оливковое масло, консервированные сардины. Казахстан поставляет в Марокко пшеницу, разные энергетические ресурсы.

Марокко строит гибридную энергетику. 35% энергии в стране от Солнца и ветра. К 2035 году этот показатель будет больше 50%. Мы работаем над планом Green Morocco — это программа, рассчитанная на 20 лет, в рамках которой увеличиваем возможности производства продуктов в стране через эффективное использование водных ресурсов. Кроме того, Марокко лидирует в производстве фосфата, из которого создаются удобрения. Хочу поделиться накопленным моей страной опытом, чтобы Казахстан стал более «зеленым», производил больше продуктов.

О местной культуре и традициях

Два месяца назад я был на празднике, где перерезал путы маленькому мальчику. В Марокко есть похожая традиция, связанная с первыми шагами ребенка.

Культурная жизнь в столице насыщенная

В Казахстане интересная кухня. Она тяжелая, нужно быть осторожным — если съесть много, тянет ко сну. В марокканской кухне тоже есть такие блюда, например, тажин или мешви.

Я уже четыре раза посетил Национальный музей. Постоянно открываю для себя новые залы.

Культурная жизнь в столице насыщенная, я побывал в опере и на балете. Каждый раз на таких мероприятиях полные залы. Это много говорит о казахстанцах.

О планах

В этом году сконцентрируюсь на Алматы, Шымкенте и Туркестане. Кроме того, жду поездки в Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, где я тоже вручу верительные грамоты. Из близких к Нур-Султану мест, намерен посетить Боровое. Мне рассказывали, что там красивая природа.





В планах — укрепление отношений между Марокко и Казахстаном в политическом, экономическом и культурном направлениях. Я заинтересован и в спортивном обмене. Знаю, что команда по велоспорту Astana Team — одна из лучших в мире. Хотим пригласить ее на Morocco Grand Tour — ежегодный спортивный тур по стране.

Еще одно направление — работа со студентами, для которых мы ищем стипендии от университетов в Марокко. Есть идея создать программу обмена между Назарбаев Университетом и Mohammed V University of Rabat. Это отличная возможность.