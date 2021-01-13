В Саудовской Аравии построят экологичный город без машин и дорог

В Саудовской Аравии построят экологичный город, в котором не будет автомобилей и дорог. Об этом сообщил наследный принц страны Мухаммед бин Салман.

Он анонсировал проект под названием The Line, представляющий собой «линейный город» протяженностью 170 км. Поселение будет состоять из трех уровней, в нем к 2030 году сможет жить до миллиона людей.

Город планируют построить «вокруг природы», причем над землей окажется только верхний, пешеходный уровень. Сервисную инфраструктуру и транспорт расположат под землей. В «Линии» будут использовать только возобновляемую энергию.

По словам создателей проекта, экогород станет удобным местом для жизни. Все повседневные услуги можно будет найти в пяти минутах ходьбы от домов, а поездка из одного района в другой займет не более 20 минут.

Предполагается, что в городе начнут использовать искусственный интеллект — он должен помочь найти способы «улучшить повседневную жизнь». Кроме того, «Линия», как предполагают ее авторы, создаст до 380 тыс. новых рабочих мест.

Экологичный город станет частью проекта Neom по снижению зависимости Саудовской Аравии от нефтяной промышленности. В его рамках планируется построить хаб для технологий и бизнеса на северо-западе страны. В проект вложено 500 млрд долларов.

Источник: daily.afisha.ru