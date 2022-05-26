В Самаркандской области запустили солнечную электростанцию

Инвестором проекта стала французская Total Eren, которая вложила $100 миллионов.

Электростанция мощностью 100 МВт будет вырабатывать 260 миллионов кВт в час электроэнергии в год и обеспечивать электроэнергией более 80 000 домов.

Кроме того, запуск станции позволит сэкономить 78 млн кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 000 тонн вредных выбросов. Такое количество сэкономленного газа обеспечит природным газом все домохозяйства страны в течение десяти дней.

К концу 2023 года в Каттакурганском районе Самаркандской области эмиратская Masdar запустит еще одну солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 220 МВт.

Источник: spot.uz