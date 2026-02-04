Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-samarkandskoy-oblasti-poyavitsya-stanciya-sortirovki-musora
logo
В Самаркандской области появится станция сортировки мусора
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 09:50

В Самаркандской области появится станция сортировки мусора

В Самаркандской области планируется создание современной инфраструктуры по обращению с твердыми бытовыми отходами с участием иностранного капитала. Турецкая промышленная группа MT Makina инвестирует десять миллионов долларов в реализацию проекта.

Проект предусматривает строительство станции сортировки бытовых отходов и завода по производству специализированного оборудования. До конца две тысячи двадцать седьмого года в регионе введут в эксплуатацию станцию сортировки мощностью пятьсот тонн отходов в сутки. Объект позволит сократить нагрузку на полигоны и улучшить экологическую ситуацию в области.

В рамках проекта также запланировано открытие завода по выпуску специализированных контейнеров и спецтехники. Производственная мощность предприятия составит до тысячи единиц продукции в год. Срок эксплуатации созданных объектов рассчитан минимум на двадцать лет.

Проект предусматривает создание ста новых рабочих мест. Реализация ведется с учетом действующих налоговых льгот для предприятий сферы санитарной очистки. До начала две тысячи тридцать первого года такие компании вправе применять пониженную ставку налога на прибыль и социального налога в размере одного процента при соблюдении установленных требований.

Источник: upl.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #самарскаяобласть #переработкамусора
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какая погода в Ташкенте в среду, 4 февраля
Какая погода в Ташкенте в среду, 4 февраля
Magic Safari: 15 мая в Ташкенте откроется тематический сафари-парк
Magic Safari: 15 мая в Ташкенте откроется тематический сафари-парк
В Ошской области открыли новый ипподром
В Ошской области открыли новый ипподром
Главный актер сериала «Слово пацана» снимется в кыргызско-казахском фильме «Черный двор»
Главный актер сериала «Слово пацана» снимется в кыргызско-казахском фильме «Черный двор»
«СТИХИЯ 2025» — это Вы
«СТИХИЯ 2025» — это Вы