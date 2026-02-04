В Самаркандской области появится станция сортировки мусора

Проект предусматривает строительство станции сортировки бытовых отходов и завода по производству специализированного оборудования. До конца две тысячи двадцать седьмого года в регионе введут в эксплуатацию станцию сортировки мощностью пятьсот тонн отходов в сутки. Объект позволит сократить нагрузку на полигоны и улучшить экологическую ситуацию в области.
В рамках проекта также запланировано открытие завода по выпуску специализированных контейнеров и спецтехники. Производственная мощность предприятия составит до тысячи единиц продукции в год. Срок эксплуатации созданных объектов рассчитан минимум на двадцать лет.
Проект предусматривает создание ста новых рабочих мест. Реализация ведется с учетом действующих налоговых льгот для предприятий сферы санитарной очистки. До начала две тысячи тридцать первого года такие компании вправе применять пониженную ставку налога на прибыль и социального налога в размере одного процента при соблюдении установленных требований.
Источник: upl.uz