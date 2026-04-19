В Самаркандской области открылась объездная дорога вокруг Иштыхана

В Иштыханском районе Самаркандской области состоялось открытие новой объездной дороги, которая призвана решить одну из ключевых транспортных проблем районного центра — хроническую перегруженность городских улиц.

Протяженность новой трассы составляет 4 километра. Дорога свяжет районный центр с поселком Митан и выходом на автомагистраль М-37, что существенно улучшит транспортную доступность сразу нескольких направлений — Кушрабатского, Каттакурганского и Пайарыкского районов. По прогнозам, загруженность улиц Иштыхана снизится примерно на 40%, а скорость прохождения грузового транзита заметно возрастет.

Открытие объездной дороги вписывается в более широкую программу развития транспортной и коммунальной инфраструктуры Самаркандской области.





Источник: spot.uz