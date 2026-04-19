RUS
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
В Самаркандской области открылась объездная дорога вокруг Иштыхана
14.04.2026

В Самаркандской области открылась объездная дорога вокруг Иштыхана

В Иштыханском районе Самаркандской области состоялось открытие новой объездной дороги, которая призвана решить одну из ключевых транспортных проблем районного центра — хроническую перегруженность городских улиц.

Протяженность новой трассы составляет 4 километра. Дорога свяжет районный центр с поселком Митан и выходом на автомагистраль М-37, что существенно улучшит транспортную доступность сразу нескольких направлений — Кушрабатского, Каттакурганского и Пайарыкского районов. По прогнозам, загруженность улиц Иштыхана снизится примерно на 40%, а скорость прохождения грузового транзита заметно возрастет.

Открытие объездной дороги вписывается в более широкую программу развития транспортной и коммунальной инфраструктуры Самаркандской области.


Источник: spot.uz


#узбекистан #транспорт #самарканд #дороги
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Традиция встречать лето вместе с OYU Fest
Традиция встречать лето вместе с OYU Fest
О чем все говорили в 2025 году: главные события, которые обсуждал весь мир
О чем все говорили в 2025 году: главные события, которые обсуждал весь мир
В Ошской области открыли новый ипподром
В Ошской области открыли новый ипподром
Magic Safari: 15 мая в Ташкенте откроется тематический сафари-парк
Magic Safari: 15 мая в Ташкенте откроется тематический сафари-парк
Что такое Red Bull Tetris и как пройти эту игру
Что такое Red Bull Tetris и как пройти эту игру