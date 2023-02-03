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В Самарканде пройдет туристический форум International Travel Bazaar 2023
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Сегодня в 10:56

В Самарканде пройдет туристический форум International Travel Bazaar 2023

10-11 февраля пройдет туристический форум International Travel Bazaar 2023 в Самарканде при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан.

Известно, что на мероприятии выступят 40 спикеров из девяти стран.

В программе форума:

— круглые столы о тенденциях в туризме

— панельные дискуссии на тему «Точки роста. Как сделать город мировой дестинацией №1» — для туроператоров и представителей связанного с туризмом бизнеса

— воркшопы по формированию персонального бренда в социальных сетях, ресторанному сервису и мастер-классы от заметных практиков и лидеров

— на мероприятии будут представлены выставочные и гастрономические зоны, зона B2B встреч и презентации инновационных туристических продуктов.

Источник: uz.sputniknews.ru

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#туризм #узбекистан #культура #форум #самарканд
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.