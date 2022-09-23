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В Самарканде пройдет Открытый чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике
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Сегодня в 10:14

В Самарканде пройдет Открытый чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике

С 23 по 25 сентября 2022 в Самарканде пройдет четвертый Открытый чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. Более 300 спортсменов из 11 стран примут участие в международных соревнованиях. Сборные команды Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана прибудут в Узбекистан для участия в открытом турнире. К ним присоединятся спортсмены из Малайзии, Таиланда и Филиппин.

Спортсмены выступят как в основных беговых дисциплинах, так и в технических видах — прыжки на высоту, с шестом, в длину, тройной прыжок, метание диска, молота, ядра, копья.

Источник: uzdaily.uz

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