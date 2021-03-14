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В России выйдет документальный фильм о Басте и группе «Каста»
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Сегодня в 12:24

В России выйдет документальный фильм о Басте и группе «Каста»

Российская кинокомпания 1-2-3 Production займется производством документальных сериалов и фильмов. В числе проектов — истории о рэпере Басте и группе «Каста», певице Маниже, женщинах, сиротах и мигрантах.

Над несколькими проектами будет работать режиссер, сценарист, продюсер, основательница школы документального кино и театра Марина Разбежкина.

Среди анонсированных работ — сериал «Город и музыка», который рассказывает о российских региональных музыкантах последних десятилетий. Его посвятят судьбам артистов, продюсеров и сонграйтеров из разных городов России и стран бывшего СССР. В числе героев — рэпер Баста и группа «Каста». Они представят родной Ростов-на-Дону.

Также студия представит фильм о неизвестном в России спортсмене Викторе Старухине, который переехал в Японию и там стал суперзвездой бейсбола, историю о женщинах, получивших при рождении имена-проклятия, картину о том, как производятся мандарины в Абхазии, и сериал о судьбе женщин из этнических меньшинств в Москве, в их числе — певица Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении-2021».

Источник: daily.afisha.ru

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#баста #музыка #документальныйфильм #каста
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