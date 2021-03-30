В России создадут человекоподобного робота для работы в открытом космосе

Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космическая корпорация «Энергия» начали работу над созданием первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос.

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног. Робота планируют разместить на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции.

Робот будет действовать в режиме аватара и копировать движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые операции робот сможет выполнять самостоятельно.

Источник: rb.ru