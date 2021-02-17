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В России появляются вакансии для работы в соцсети Clubhouse
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Сегодня в 11:05

В России появляются вакансии для работы в соцсети Clubhouse

Аналитики платформы составили список специалистов, которых сейчас ищут для набирающей популярность голосовой социальной сети. Это ведущие и модераторы комнат, стратеги по продвижению, комьюнити-менеджеры закрытых комнат.

Например, есть вакансия «Ведущий/модератор в комнату в Сlubhouse». Общение в сети происходит в специальных комнатах, поэтому в обязанности специалиста будет входить представление спикеров, модерация дискуссии, вовлечение слушателей в разговор. За приятный тембр соискателя, его умение ориентироваться в темах технологий и опыт в ведении деловых мероприятий обещают 15 тысяч рублей за одно выступление в комнате.

Также соцсети требуется «Клабхаузолог» с опытом в сфере интернет-маркетинга, который за 80 тысяч рублей займется написанием стратегии продвижения комнаты бренда в приложении и будет свободно владеть английским языком.

Есть еще вакансия «Менеджер сообщества», где фрилансеру в основном предстоит проверять анкеты пользователей, которые хотят присоединиться к приватным комнатам, контролировать оплату взносов за вступление. За такую занятость Clubhouse готов платить по 40 тысяч рублей.

Источник: rb.ru

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#вакансии #социальныесети #clubhouse
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