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В пяти аэропортах Узбекистана внедрена система Tax Free
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Сегодня в 09:57

В пяти аэропортах Узбекистана внедрена система Tax Free

В аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча состоялось открытие стоек Tax Free.

Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане.

Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нем чеки за совершенные покупки.

При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 миллион сумов.

Источник: gazeta.uz

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#аэропорт #узбекистан #иностранцы #налоги #taxfree
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